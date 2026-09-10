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Мировое обозрение

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От торговли до космоса: В Конгрессе США увидели выгоды от сделки с Россией по Украине

От торговли до космоса: В Конгрессе США увидели выгоды от сделки с Россией по Украине

Разговоры о том, что прекращение украинского конфликта способно открыть новую страницу не только в дипломатии, но и в экономике, перестали быть маргинальной темой в Вашингтоне.

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