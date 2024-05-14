Уволился Цаликов, он был правой рукой Шойгу и членом Форбс, его состояние многие миллиарды

Ну уволился Цаликов из МО, и что? Пишут, что он будет снова замом Шойгу в СБ. Так что виниры ему ещё долго пригодятся. Видимо, Иванов и Цаликов к Шойгу в разные двери входили.

Аудрюс

Прочитал статью... Не скажут, что в восторге, но.... Сначала не понял, но что-то модобное уже печаталось совсем недавно.. И вдруг как озорило! Помните марш тщеславия Пригожина? Вот тогда весь интеинет был забит подобной риторикой в адрес министерства обороны РФ и в адрес Шойгу... Видать и сейчас все министерство обороны кому-то хочется измазать.....