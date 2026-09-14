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Регионы России

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Стилист Эльвира Янковская возместила ущерб пострадавшим по делу о крупном мошенничестве

Стилист Эльвира Янковская возместила ущерб пострадавшим по делу о крупном мошенничестве

Стилист Эльвира Янковская, арестованная по делу об особо крупном мошенничестве, возместила ущерб потерпевшим, включая блогера Валерию Чекалину (Лерчек), на сумму более 5 миллионов рублей.

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