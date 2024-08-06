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Коньков о Кэмпфере в «Тракторе»: «Он уже играл в КХЛ, адаптирован. Ему не потребуется дополнительного времени, чтобы привыкнуть к стандартам лиги»

«Раз «Трактор» выбрал этого игрока, значит, руководство клуба верит в него. Кэмпфер уже играл в КХЛ, он адаптирован к лиге.

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