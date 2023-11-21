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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Загитова проведет 12 мастер-классов на ГУМ-катке в Москве в период с декабря по февраль

Двенадцать мастер-классов по фигурному катанию от олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 пройдут в период с 10 декабря по 25 февраля.

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