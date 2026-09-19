TelecomDaily: Цены на iPhone 18 Pro Max определят спрос в России

Глава TelecomDaily Денис Кусков заявил, что спрос на iPhone 18 Pro Max в России будет зависеть от цены, а не от ограничений функций.
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