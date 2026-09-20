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Экзит-полл нәтиҗәләре: IX чакырылыш Дәүләт Думасына биш сәяси партия уза

Россия Федерациясе Федераль җыены IX чакырылыш Дәүләт Думасына биш сәяси партия уза: «Бердәм Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яңа кешеләр» һәм «Гадел Россия».

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