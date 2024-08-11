В Челябинске у участника СВО грозятся отнять детей из-за затопленной ливнями квартиры

Прокуратура организовала проверку по публикации о подтоплении многоквартирного дома в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство организовало проверку по публикации о нарушении прав жительницы дома, проживающей с несовершеннолетними детьми в жилом помещении, пострадавшем в результате подтопления.
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