В Челябинске у участника СВО грозятся отнять детей из-за затопленной ливнями квартиры

Прокуратура организовала проверку по публикации о подтоплении многоквартирного дома в Челябинске. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство организовало проверку по публикации о нарушении прав жительницы дома, проживающей с несовершеннолетними детьми в жилом помещении, пострадавшем в результате подтопления.