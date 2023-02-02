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«Лейпциг» вышел в 1/4 финала Кубка Германии в 4-й раз за последние 5 сезонов – больше всех за этот период

«РБ Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм» (3:1) в 1/8 финала Кубка Германии. «Красные быки» вышли в 1/4 финала турнира в 4-й раз за последние 5 сезонов – больше всех за этот период.

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