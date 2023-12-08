«Тоже хочешь быть бессмертным?»: новый трейлер раскрыл, когда выйдет боевик B...

«Тоже хочешь быть бессмертным?»: новый трейлер раскрыл, когда выйдет боевик Black Myth: Wukong в мире китайской мифологииРазработчики из китайской студии Game Science в рамках The Game Awards 2023 раскрыли точную дату выхода своего фэнтезийного ролевого боевика Black Myth: Wukong по мотивам классического романа «Путешествие на Запад».