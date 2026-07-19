Мэр Нью-Йорка Мамдани о фото Месси и Ямаля: «Одни называют это самым знаменитым благословением в футболе, другие – сюжетом идеального фильма. Скоро мы узнаем, чем все закончится»

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани высказался о знаменитой фотографии с благотворительной фотосессии 2007 года, на которой нападающий сборной Аргентины Лионель Месси купает вингера сборной Испании Ламина Ямаля, которому на тот момент было несколько месяцев.
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