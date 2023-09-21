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Тухель о 4:3 с «МЮ»: «Заслуженная победа. Сделав счет 3:1, должны были убить игру»

Тухель о 4:3 с «МЮ»: «Заслуженная победа. Сделав счет 3:1, должны были убить игру»

«Заслуженная победа. Любая победа в Лиге чемпионов – большое событие. Любая победа в матче с «Манчестер Юнайтед» – это большое событие.

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