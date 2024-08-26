Тайский гороскоп на неделю 26 августа — 1 сентября для всех знаков восточного зодиака

Быка ждет успех, Кролику пришло время выйти из тени, Змее стоит плыть по течению, Козе — привлечь на помощь вдохновение, Петуху — быть активнее и напористее в движении к своим целям, Свинье — слушать свое сердце.
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