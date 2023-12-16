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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» и «Реал» получат по 1 млрд евро в случае запуска Суперлиги (Mundo Deportivo)

«Барселона» и «Реал» получат по 1 млрд евро в случае запуска Суперлиги (Mundo Deportivo)

Инвесторы планируют вложить в запуск турнира 15 миллиардов евро. «Реал» и «Барселона» получат бонусы как клубы, благодаря которым проект остался в силе.

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