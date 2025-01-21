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«Сборная должна выступать в интересах России, а не какого-то тренера. На КПК у нас собрали странную команду». Экс-игрок «Ак Барса» Маслов о «России 25»

– Наша сборная на Кубке Первого канала. Как вам ее игра на турнире? – Россия всех победила.  – А кого она победила?  – Беларусь, Казахстан и сборную легионеров.

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