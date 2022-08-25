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Черноморский флот усилят новыми фрегатами с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Черноморский флот усилят новыми фрегатами с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Новые фрегаты с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» пополнят состав Черноморского флота. Боевые корабли оснастят модернизированной радиолокационной системой, надежной защитой от подлодок и усовершенствованной системой противовоздушной обороны (ПВО).

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