Черноморский флот усилят новыми фрегатами с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

Новые фрегаты с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» пополнят состав Черноморского флота. Боевые корабли оснастят модернизированной радиолокационной системой, надежной защитой от подлодок и усовершенствованной системой противовоздушной обороны (ПВО).
Новые фрегаты с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» пополнят состав Черноморского флота. Боевые корабли оснастят модернизированной радиолокационной системой, надежной защитой от подлодок и усовершенствованной системой противовоздушной обороны (ПВО).
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