Происшествия

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Полицией в Туве завершено расследование дела в отношении должностных лиц, обвиняемых в хищениях бюджетных средств в особо крупном размере

Следственной частью СУ МВД по Республике Тыва окончено производство по уголовному делу по фактам хищения бюджетных денежных средств, совершенным должностными лицами Государственного казенного учреждения Республики Тыва «Барун-Хемчикское лесничество» и Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва.

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