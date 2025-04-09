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«Я держу кулаки за президента Трампа и президента Путина»

«Я держу кулаки за президента Трампа и президента Путина»

У Европы должен быть собственный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эксклюзивном интервью, которое для «Известий» взял бывший депутат словацкого парламента Петер Марчек.

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