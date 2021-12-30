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The Telegraph: смертность от «омикрона» ниже по сравнению с другими штаммами COVID-19

The Telegraph: смертность от «омикрона» ниже по сравнению с другими штаммами COVID-19

Смертность от штамма коронавируса «омикрон» на 75% ниже, чем от других разновидностей инфекции. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на исследование Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и Университета Претории.

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