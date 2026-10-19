Диагноз, о котором стало известно после операции по удалению нижней доли правого легкого у 71-летнего понтифика Льва XIV, вновь привлек внимание к важному факту: рак легких не всегда связан с курением.
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