Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске УФСБ уличило москвича в причастности к незаконному обороту оружия и боеприпасов

В Смоленске УФСБ уличило москвича в причастности к незаконному обороту оружия и боеприпасов

Мужчина в Ярцевском округе пытался продать пистолет Макарова, предварительно переделав его в боевое УФСБ России по Смоленской области выявила причастность москвича к незаконному обороту оружия и боеприпасов.

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