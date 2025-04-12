💡 В Бахчисарайском районе семь сёл остались без света Временно обесточены сёла Голубинка, Аромат, Соколиное, Поляна, Путиловка, Новополье и Богатое Ущелье.
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💡 В Бахчисарайском районе семь сёл остались без света Временно обесточены сёла Голубинка, Аромат, Соколиное, Поляна, Путиловка, Новополье и Богатое Ущелье.