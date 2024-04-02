Три человека отказались от участия в конкурсе по выбору мэра Новосибирска

Замгубернатора Новосибирской области Роман Теленчинов, помощник депутата Заксобрания Новосибирской области Эдуард Кожемякин и замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства Максим Останин сняли свои кандидатуры с выборов мэра.
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