Мировые цены на дизельное топливо снизились на 5–6% в результате сделки России и США. Об этом 21 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
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