Баш авыртканда нинди дога укырга?

Аллаһы Расүле салләллаһу галәйһи вә сәлләм баш авыртканда бу доганы укырга киңәш итә: بِسْمِ ﷲِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ بِسْمِ ﷲِ الْكَرِیمِ وَأَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِیمِ مِن شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ.
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