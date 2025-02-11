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Ивановские новости

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В Ивановской области изготовителей наркотиков приговорили к 6 и 18 годам тюрьмы

В Ивановской области изготовителей наркотиков приговорили к 6 и 18 годам тюрьмы

В судах Ивановской области двум мужчинам 35-ти и 30-ти лет озвучили приговор. Они признаны виновными в незаконном производстве, наркотических средств в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении и обороте прекурсоров наркотиков.

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