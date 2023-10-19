Автомобильные шины из каких стран сейчас чаще всего покупают россияне: ответ может удивить даже бывалых водителей

На российском рынке автомобильных шин наметились заметные сдвиги в предпочтениях потребителей. Как сообщает Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию компании «Автодом Алтуфьево», в последнее время россияне все чаще выбирают шины китайского и отечественного производства.