Автомобильные шины из каких стран сейчас чаще всего покупают россияне: ответ может удивить даже бывалых водителей

На российском рынке автомобильных шин наметились заметные сдвиги в предпочтениях потребителей. Как сообщает Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию компании «Автодом Алтуфьево», в последнее время россияне все чаще выбирают шины китайского и отечественного производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии