Лесной пожар в Туапсинском районе: причины возгорания

На юге России продолжается борьба с лесными пожарами. Несколько дней назад в Туапсинском районе Краснодарского края на склонах бухты Инал произошел пожар, который до сих пор не удалось полностью локализовать.
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