В середине прошлого века астронавты «Аполлонов», спеша набить капсулу лунным камнем, оставили в серой пыли неприятный «сюрприз» – девяносто шесть герметичных пакетов с отходами.
NASA обещает 2,7 млн евро за решение проблемы с мусором на Луне
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Хватит врать, пиндосы никогда на Луне не были, по тому оставить не могли ни чего. Глупейший пиар НАСА.
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15 час.
Иван Ураганов
Ну если не были,то откуда лунный грунт?В своё время СССР покупали у пиндосов этот грунт и признали,что они первые люди на луне.
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13 час.
ФС
Фарид Сабиров
Отправить туда дострбайтеров
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13 час.
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