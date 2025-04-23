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NASA обещает 2,7 млн евро за решение проблемы с мусором на Луне

NASA обещает 2,7 млн евро за решение проблемы с мусором на Луне

В середине прошлого века астронавты «Аполлонов», спеша набить капсулу лунным камнем, оставили в серой пыли неприятный «сюрприз» – девяносто шесть герметичных пакетов с отходами.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Хватит  врать, пиндосы  никогда  на  Луне не  были, по тому  оставить не могли ни чего. Глупейший  пиар  НАСА.
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15 час.
Иван Ураганов
Ну если не были,то откуда лунный грунт?В своё время СССР покупали у пиндосов этот грунт и признали,что они первые люди на луне.
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13 час.
ФС
Фарид Сабиров
Отправить туда дострбайтеров
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13 час.
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