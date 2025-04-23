NASA обещает 2,7 млн евро за решение проблемы с мусором на Луне

Хватит врать, пиндосы никогда на Луне не были, по тому оставить не могли ни чего. Глупейший пиар НАСА.

Иван Ураганов

Ну если не были,то откуда лунный грунт?В своё время СССР покупали у пиндосов этот грунт и признали,что они первые люди на луне.