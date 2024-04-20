Екатерина РОМАНОВА Совершенно неожиданная новость пришла из Европы. Все же ещё хорошо помнят обвинения со стороны Запада в адрес России в «воровстве» украинских детей, в этом «преступлении» обвиняли президента Российской Федерации Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову.
В ГЕРМАНИИ ВНЕЗАПНО НАШЛИСЬ «ПОХИЩЕННЫЕ РОССИЕЙ» ДЕТИ
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Германия украла украинских детей,а постановление об аресте выдал прокурор суда в Гааге Путина и Белову-Львову.Простит ли Россия обман?
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13 час.
Светлана
Геббельс отдыхает)
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12 час.
Галина глушкова
Это фашистская Германия, такая же, что во время Великой Отечественной войны выкачивала кровь из плененных детей и убивала их в газовых камерах.
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11 час.
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