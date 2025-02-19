Определена стоимость самых продаваемых новых машин

Более 30% продаваемых новых автомобилей в нашей стране имеют цену от 2 до 3 миллионов рублей. Согласно данным агентства АВТОСТАТ, по итогам 2024 года больше всего в России было продано новых машин с ценой 2 – 3 миллиона рублей, на долю которых пришлось 30,7%.
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