В Ставропольском крае полицейскими изъята крупная партия немаркированной табачной продукции

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Петровский» совместно с коллегами из УФСБ региона выявлен факт незаконного приобретения, хранения и реализации немаркированной табачной продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии