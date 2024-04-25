Рост производства обрабатывающих отраслей в Москве достиг 17%

Мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения научно-производственного предприятия «Спецкабель» в районе Гольяново сообщил, что рост производства обрабатывающих отраслей в Москве с начала 2024 года составил 17%.
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