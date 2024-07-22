Процент боли. Эксперт рассказал о проблемах людей с орфанными заболеваниями

Само слово «орфанный» происходит от французского слова «сирота». Название не случайно, поскольку раньше лечения многих из этих заболеваний не существовало вовсе, да и диагностика оставляла желать лучшего, поэтому «редкие» пациенты были лишены внимания и помощи врачей.