Васильев усомнился в патриотизме Плющенко из-за перехода сына в Азербайджан

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что позиция двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко относительно выступлений его сына Александра за сборную Азербайджана не имеет отношения к патриотизму.
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