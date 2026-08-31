Васильев усомнился в патриотизме Плющенко из-за перехода сына в Азербайджан

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что позиция двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко относительно выступлений его сына Александра за сборную Азербайджана не имеет отношения к патриотизму.