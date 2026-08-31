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Газета.ру

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Васильев усомнился в патриотизме Плющенко из-за перехода сына в Азербайджан

Васильев усомнился в патриотизме Плющенко из-за перехода сына в Азербайджан

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что позиция двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко относительно выступлений его сына Александра за сборную Азербайджана не имеет отношения к патриотизму.

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