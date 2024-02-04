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Бой Хизриева на турнире UFC сорвался из-за тычка в глаз

Бой Хизриева на турнире UFC сорвался из-за тычка в глаз

Встречу между российским бойцом ММА Алиасхабом Хизриевым и узбекистанцем Махмудом Мурадовым в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе пришлось приостановить из-за нечаянного тычка в глаз.

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