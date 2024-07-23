Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Жуткие истории людей, переживших клиническую смерть

Жуткие истории людей, переживших клиническую смерть

Читать реальные истории людей, переживших смерть, тяжело. Но их слова об увиденном за пределами этого мира, заставляют по-другому взглянуть на жизнь и поразмыслить о том, что же на самом деле ждет человека после ухода.

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