Жуткие истории людей, переживших клиническую смерть

Читать реальные истории людей, переживших смерть, тяжело. Но их слова об увиденном за пределами этого мира, заставляют по-другому взглянуть на жизнь и поразмыслить о том, что же на самом деле ждет человека после ухода.
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