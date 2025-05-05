Российские войска уничтожили пункт управления связью ВСУ в ДНР

Российские войска ударом фугасной авиабомбы ФАБ-500 уничтожили пункт управления связью 23-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Комар Донецкой народной республики (ДНР).
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