Названы главные анализы и процедуры для оценки здоровья сердца

Проверить здоровье сердца помогут ЭКГ, МРТ, сцинтиграфии миокарда, а также анализ крови — общий и на уровень глюкозы, рассказала кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Юлия Фадюхина.
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