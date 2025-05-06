Политика как он...
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Политика как она есть

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В Лобне Московской области эвакуировали школу N10

В Лобне Московской области эвакуировали школу N10

В Лобне Московской области эвакуировали школу №10. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва онлайн». Очевидцы сообщили, что эвакуация учебного заведения началась после того, как в школу поступил звонок с угрозами.

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