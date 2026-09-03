В Подмосковье проведут антинаркотический месячник

Антинаркотический месячник проведут на территории Московской области в 2026 году. В его рамках региональные власти организуют основные профилактические мероприятия, сообщила пресс-служба администрации региона.
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