Криптобиржа KuCoin отчиталась о 30-м PoR: резервы превышают пользовательские активы

На 30 апреля 2025 года криптобиржа KuCoin опубликовала уже тридцатый по счёту отчет по доказательству резервов (Proof of Reserves, PoR), вновь подтвердив полное покрытие пользовательских средств и наличие избыточного обеспечения по ключевым криптовалютам.