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Захарова заявила о ничтожности обещаний Зеленского по РСЗО HIMARS

Захарова заявила о ничтожности обещаний Зеленского по РСЗО HIMARS

REUTERS/Umit Bektas/File Photo Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по целям на территории России.

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