Сегодня в Астраханской области плановые отключения электричества коснутся двух городов и семь селений

Самое позднее возобновление энергоподачи - в 18:00. В четверг, 16 ноября, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - в Центральном и Заболдинском РЭС (с 08:00 до 18:00, с 09:00 до 14:00, с 09:00 до 15:00, с 09:00 до 16:00, с 09:00 до 18:00, с 12:00 до 18:00); Знаменск - с 10:00 до 13:00; Икрянинский район - с.