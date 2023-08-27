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«Пик привлекательности». Кайри Ирвинг сменил имидж

«Пик привлекательности». Кайри Ирвинг сменил имидж

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг в межсезонье решил внести изменения в свой привычный образ. Чемпион-2016 опубликовал в соцсети свою первую реакцию после работы барбера: «Наверное, один из самых смешных имиджей в моей жизни.

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