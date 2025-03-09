Взрывы, пожары и НПЗ в Чувашии под атакой: над регионами России сбили 88 дронов

Системы ПВО за ночь сбили и перехватили 88 беспилотников, сообщает Минобороны России. 52 дрона были уничтожены над Белгородской областью, 13 — над Липецкой, девять — над Ростовской, восемь — над Воронежской, три — над Астраханской, по одному — над Кубанью, а также Рязанской и Курской областями, уточнили в ведомстве.