Банк «Санкт-Петербург» демонстрирует рост прибыли и активов в 2025

Банк «Санкт-Петербург» обнародовал финансовые показатели за первый квартал 2025 года по МСФО. Чистая прибыль организации достигла 15,5 млрд рублей, что на 17,5% выше результата предыдущего квартала 2024 года и на 19,3% больше по сравнению с первым кварталом 2024-го.