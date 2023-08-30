Ночь. Массовая атака дронов. В числе целей — псковский аэропорт и пять регионов ЦФО

Traveller И долго ещё шмойги и и хер асимовы будут рулить безопасностью России?

Владимир Аверков да...оплеуха нашему МО знатная...переводится так-"Если захотим-сожжём всё...просто ещё время не пришло!"....я бы на месте Хера и Шоя подумал об отставке....ослов надо менять даже на переправе(как сказал ген.Лебедь)...