Начнём с кратких пресс-релизов Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Ночь. Массовая атака дронов. В числе целей — псковский аэропорт и пять регионов ЦФО
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Traveller
И долго ещё шмойги и и хер асимовы будут рулить безопасностью России?
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9 час.
Владимир Аверков
да...оплеуха нашему МО знатная...переводится так-"Если захотим-сожжём всё...просто ещё время не пришло!"....я бы на месте Хера и Шоя подумал об отставке....ослов надо менять даже на переправе(как сказал ген.Лебедь)...
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9 час.
Валерий Ребров
Как обычно на улице стояли самолеты,хотя для них есть специальные ангары, вопрос один что стоит в ангарах? Почему самолеты на улице,на виду,да еще наверное крыло к крылу
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1 час.
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