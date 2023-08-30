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Ночь. Массовая атака дронов. В числе целей — псковский аэропорт и пять регионов ЦФО

Ночь. Массовая атака дронов. В числе целей — псковский аэропорт и пять регионов ЦФО

Начнём с кратких пресс-релизов Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

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Комментарии
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Traveller
И долго ещё шмойги и и хер асимовы будут рулить безопасностью России?
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9 час.
Владимир Аверков
да...оплеуха нашему МО знатная...переводится так-&quot;Если захотим-сожжём всё...просто ещё время не пришло!&quot;....я бы на месте Хера и Шоя подумал об отставке....ослов надо менять даже на переправе(как сказал ген.Лебедь)...
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9 час.
Валерий Ребров
Как обычно на улице стояли самолеты,хотя для них есть специальные ангары, вопрос один что стоит в ангарах? Почему самолеты на улице,на виду,да еще наверное крыло к крылу
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1 час.

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