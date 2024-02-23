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Закон, порядок, государство

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Морским пехотинцам ЧФ в зоне проведения СВО вручили государственные награды

Морским пехотинцам ЧФ в зоне проведения СВО вручили государственные награды

Морские пехотинцы были удостоены высоких государственных наград - медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, а также медалей «За отвагу», «Суворова» и «Жукова», а также медалями «За храбрость» II степени.

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