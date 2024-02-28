Маткапитал предложили позволить тратить на платное лечение детей

Законопроект назвали неоднозначным, поскольку родители окажутся перед выбором - или здоровье ребенка, или новое жилье В Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить использовать материнский капитал на оплату лечения детей и покупку лекарств, сообщает "СенатИнформ".